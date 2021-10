A Castel dell'Ovo 'Tutankhamon - Viaggio verso l'eternità'

(ANSA) - NAPOLI, 11 OTT - Sarà presentata giovedì 21 ottobre alle ore 17 a Napoli la mostra 'Tutankhamon - Viaggio verso l'eternità'. L'evento è in programma a Castel dell'Ovo. Gli organizzatori rendono noto che "in ottemperanza ai provvedimenti in vigore per il contrasto alla pandemia da Covid-19, si ricorda che è obbligatorio mostrare la certificazione green pass per accedere alla struttura". La mostra sarà poi aperta dal successivo 23 ottobre.

'La tomba, il tesoro. Reperti originali e riproduzioni dall'Egitto ed inoltre la realtà virtuale' le tracce della mostra. (ANSA).