Premi: Mimmo Ferrara, assegnati i riconoscimenti

(ANSA) - NAPOLI, 09 OTT - In occasione della quinta edizione 2021 del premio giornalistico nazionale "Mimmo Ferrara" che si è tenuto oggi nella Sala dei Baroni - Maschio Angioino (Na) sono stati premiati i vincitori della quarta edizione 2020 la cui cerimonia di premiazione era stata sospesa a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19.

Il primo classificato è Daniele Di Martino, con l'articolo su Rosa Anastasio, assistente sociale della Rsa 'Madonna dell'Arco' di Sant'Anastasia mentre il secondo posto è stato assegnato a Francesca De Martino con un testo su Letizia, l'ostetrica italiana che ha combattuto il Covid-19 in Inghilterra, pubblicato sull'Espresso.

Menzione speciale a Gaia Martignetti per la sezione Video, pubblicato su Fanpage.it.

Il premio, organizzato dall'Ordine dei Giornalisti Nazionale e Regionale della Campania, dalla Casagit e dalla famiglia Ferrara con il patrocinio della Regione Campania è intitolato al giornalista napoletano che, tra l'altro, è stato per dieci anni presidente nazionale della Casagit.

Nel 2020 sono stati analizzati articoli giornalistici, reportage e servizi radio televisivi e online con particolare riferimento alle storie e ai protagonisti dell'emergenza Covid.

La giuria, inoltre, all'unanimità, ha conferito un premio alla carriera a Ottorino Gurgo, già direttore del Roma, giornalista parlamentare e autore di romanzi, biografie e numerosi saggi, romano d'adozione, ma nato a Napoli città che porta sempre nel cuore.

Sono state, infine, conferite due menzioni speciali a Mario Guarino, responsabile del pronto soccorso dell'ospedale Cto e Fiorella Paladino, direttore del pronto soccorso dell'ospedale 'Cardarelli', per l'impegno e l'attività svolta nella lotta contro il Covid-19.

Alla premiazione di oggi ha preso parte anche il presidente della Casagit, Gianfranco Giuliani. (ANSA).