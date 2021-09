Nuoto: Pellegrini visita Casa Fiorinda per donne maltrattate

(ANSA) - NAPOLI, 25 SET - Prosegue l'attività sociale degli atleti dell'International Swimming League in corso alla piscina Scandone di Fuorigrotta. A sorpresa Federica Pellegrini si è recata in visita a Casa Fiorinda a Napoli, trascorrendo una serata in compagnia con le ospiti della casa per donne maltrattate. Fiorinda è un luogo fisico di accoglienza e solidarietà dove si sperimenta, attraverso la relazione tra donne, che uscire dalla violenza è possibile.

"Grazie a Casa Fiorinda e a tutte le operatrici che danno pieno sostegno a donne coraggiose", ha scritto su Instagram la Pellegrini che ha visitato la casa con l'assessore alle politiche sociali del comune di Napoli, Donatella Chiodo.

La 'divina' si è intrattenuta un'ora con le ospiti. Si è interessata alle loro storie, dei bambini, del percorso che le ha portate alla denuncia e ai timori che nutrono nel tornare semplicemente a passeggiare. Le donne, sedute in cerchio, le hanno parlato delle loro paure, speranze e dei loro percorsi, come amiche. La Pellegrini in precedenza aveva incontrato un gruppo di bambini disagiati offrendo loro 20 borse di studio per frequentare corsi di nuoto. (ANSA).