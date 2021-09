Conference call sul web contro la deriva dei social

(ANSA) - NAPOLI, 24 SET - I social per combattere la deriva dei social. È l'idea venuta a Rita Borrelli, napoletana, amministratrice della "RB Management srl", società che opera nel mondo dello spettacolo, che ha deciso di promuovere sul web delle vere e proprie conference call durante le quali personaggi del mondo dello spettacolo racconteranno le loro esperienze negative con le varie piattaforme e i frangenti nelle quali sono rimaste vittime di veri e propri haters. L'obiettivo è informare gli utenti dei social e magari insegnare loro come difendersi partendo da specifici episodi.

Tra i primi ad aderire all'iniziativa - secondo quanto riferisce la stessa B Borrelli - il giornalista Michele Cucuzza, autore del libro "Fuori dalle bolle! Come sottrarsi dalle supercazzole in rete".

"I social - afferma Rita Borrelli - sono strumenti per tanti versi oggi indispensabili, usati con facilità dai nativi digitali ma molto amati anche dalle persone più in là con gli anni. Strumenti di cui molti di noi non riesco più fare a meno.

Al contempo, però, se non ben 'governati', possono sfuggire al nostro controllo, in particolare per quanto riguarda i ragazzi e i soggetti più fragili".

L'attenzione durante le conference call promosse da "RB Management srl" sarà posta in particolare sul rischio sempre più concreto legato al fatto che attraverso i social si può rischiare talvolta di distorcere la realtà: "Anche per questo - conclude Rita Borrelli - ho deciso di metterci la faccia e di diventare portavoce di questa iniziativa". (ANSA).