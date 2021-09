In 3 a svuotare appartamento ma sono ripresi da telecamere

(ANSA) - NAPOLI, 20 SET - Erano in tre e avevano già razziato un'abitazione in Via Giovanni della Rocca, a Gragnano. Avevano riempito alcuni borsoni con capi d'abbigliamento e liquori ma non avevano fatto i conti con le svariate telecamere nascoste in casa. Allertato da un applicazione che gli consente di monitorare in tempo reale dal cellulare il proprio appartamento, il proprietario ha subito chiamato i Carabinieri.

I militari se li sono trovati difronte, borsoni in spalla. Uno di loro è riuscito a fuggire mentre altri due sono stati bloccati dopo una violenta colluttazione. Nonostante la forte reazione, i due "topi d'appartamento" - un 41enne bulgaro e un 34enne georgiano - sono finiti in manette e poi portati nelle camera di sicurezza in attesa di giudizio.

La refurtiva, intanto, è stata interamente restituita. (ANSA).