E.League: Napoli, dalle 13 via a vendita biglietti per Leicester

(ANSA) - NAPOLI, 13 SET - Parte alle 13 la vendita dei biglietti per i tifosi del Napoli per il primo match dell'Europa League di giovedì in casa del Leicester. In ottemperanza alle disposizioni della Questura, il Napoli comunica che fino alle 19 di domani, e comunque fino ad esaurimento dei posti, sarà disponibile la prenotazione di un voucher compilando un modulo sul sito ufficiale del Napoli.

Il club precisa che la compilazione del modulo online non garantisce la prenotazione del voucher, ma è necessaria per procedere all'acquisto sul sito della Ticketone. La procedura genererà un documento pdf che il tifoso riceverà via email e che dovrà stampare e presentare a un box office che il Napoli aprirà a Leicester e che sarà successivamente comunicato, sul sito del club insieme agli orari di ritiro del biglietto che deve sostituire il voucher per entrare al settore ospiti dello stadio Leicester City Stadium, fornito dal Leicester. Servirà anche compilare e sottoscrivere un modulo informativo e presentare un documento di riconoscimento in corso di validità. Il Leicester ha fissato in 45 euro il prezzo del biglietto, esclusa la commissione.

Il Napoli ha inoltre realizzato l'opportunità, d'intesa con la Questura, di distribuire i tagliandi attraverso un tour operator, che permetterà ai tifosi di acquistare un pacchetto di viaggio, comprendente volo charter, trasferimenti dall'aeroporto allo stadio e viceversa ed il biglietto per la gara. (ANSA).