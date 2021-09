Motociclista 25 enne muore in incidente in Irpinia

(ANSA) - AVELLINO, 03 SET - Un giovane di 25 anni, Roberto Arborelli, è morto in un incidente stradale a bordo della sua moto in seguito ad un violento impatto un' auto.

E' accaduto nella tarda serata di ieri ad Ariano Irpino, (Avellino) .

Il 25 ennei, residente ad Ariano Irpino, si è schiantato con la sua "Yamaha£ contro una " Golf" Volkswagen con a bordo due donne nel tratto cittadino della Statale 90 delle Puglie che attraversa il Rione Martiri.

La collisione è stata tremenda. Il giovane, sbalzato a decine di metri, e morto sul colpo. La moto si è praticamente disintegrata. Indagini sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente. (ANSA).