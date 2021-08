Ps-Gdf sequestrano una tonnellata e mezza di marijuana

(ANSA) - NAPOLI, 27 AGO - Oltre una tonnellata e mezza di marijuana, in parte lavorata, in parte grezza è stata sequestrata dalla Polizia e dalle Guardia di Finanza di Napoli, in una operazione congiunta compiuta la sera di Mercoledi a Cisterna di Latina (Latina).

La droga - in totale 1675 chilogrammi - era caricata in parte a bordo di un Tir parcheggiato in un capannone industriale utilizzato per il carico e lo scarico da una ditta di autotrasporto ,ed in parte collocata in sacchetti della N.U.

Un dipendente della impresa di autotrasporto, Marco Panetta , 48 anni, è stato arrestato.

Nel 2013 , Panetta era stato arrestato in Francia alla guida di un Tir che trasportava 330 chili di cocaina. (ANSA).