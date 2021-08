Aggressione a giovane capotreno: Eav, è un gesto che indigna

(ANSA) - NAPOLI, 20 AGO - "Lo sputo in faccia ad una giovane neoassunta coraggiosa capotreno, da parte di un vandalo, senza mascherina e senza biglietto, indegno dell'essere umano, che pretendeva di salire sul Campania Express, è un gesto che indigna profondamente, in particolare in tempo di Covid. La nostra totale doppia (come capotreno e come donna ) solidarietà alla donna capotreno". E' quanto scrive, in una nota, il presidente dell'Eav, l'Ente autonomo Volturno, .Umberto De Gregorio.

" Valuteremo ogni azione in sede civile e penale. In questo paese troppe persone sembra abbiano perso il senno e pensano - purtroppo spesso a ragione - di farla comunque franca. Ho telefonato personalmente alla ventisettenne capotreno - ha aggiunto - la quale ha mostrato forza e coraggio e lunedì sarà di nuovo al lavoro- alla quale va tutta la mia stima ed apprezzamento". (ANSA).