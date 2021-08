Musica: Anna Capasso domani su Rai2 con "Ballo da sola"

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Dopo aver preso parte all'ultima edizione di "Stasera tutto è possibile" su Rai2 condotta da Stefano De Martino, domani, mercoledì 18 agosto, Anna Capasso sarà tra gli ospiti musicali di "Leggerissima estate", il programma condotto da Samantha Togni e Fabrizio Rocca in onda alle ore 23.45 su Rai2, dove presenterà "Ballo da sola" il suo ultimo singolo distribuito da "Artist First".

Il brano, scritto dalla stessa Anna Capasso con Massimo D'Ambra e prodotto da Massimo D'Ambra, affronta il tema delle relazioni "a distanza".

L'artista sarà ospite musicale dello stesso programma della seconda rete della Rai anche mercoledì primo settembre alle ore 23.45 e per l'occasione canterà il brano "Bye Bye", singolo pubblicato nell'estate del 2020 e che punta l'indice contro gli "amori tossici". Ma Anna non è solo una cantante: apprezzata attrice di teatro e cinema ha portato in tour il suo spettacolo di prosa e musica dal titolo "Donne in viaggio da Napoli a Broadway" che ha raccolto grande apprezzamento tra il pubblico e la critica. (ANSA).