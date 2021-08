Massa (Msc), progetto per opera Marmo Vitulano su nave

(ANSA) - VITULANO (BENEVENTO), 11 AGO - "Stiamo lavorando per proporre la collocazione su una nave della flotta della Msc Crociere di una delle opere d'arte realizzate col marmo di Vitulano e attualmente presenti nella sede del Comune sannita; è un modo per valorizzare il turismo targato Campania sia nelle sue espressioni legate al mare sia in quelle, ricche di storia e di tradizione, delle aree interne". Così Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere, annuncia l'iniziativa alla vigilia del conferimento della cittadinanza onoraria da parte del Comune sannita. Domani sera, infatti, al manager di Msc con origini vitulanesi, nel corso della cerimonia conclusiva dell'ottavo Simposio del Marmo di Vitulano, come annuncia il sindaco Raffaele Scarinzi, sarà conferita la cittadinanza onoraria per "i meriti prima come atleta olimpico nel canottaggio a Seul nel 1988 e poi come manager sempre pronto a valorizzare il suo paese".

"Nella seconda parte di settembre - fa sapere Leonardo Massa - sempre sulla scia della valorizzazione delle aree interne della Campania e prendendo spunto dal prezioso marmo rosso di Vitulano, potremmo ipotizzare il posizionamento sulle navi di un vessillo con i colori e il simbolo della 'bandiera' vitulanese.

Insomma, intendiamo offrire ai crocieristi un mix dei diversi volti delle eccellenze nostrane anche attraverso gesti simbolici".

Nel Comune in provincia di Benevento domani sera sarà presentata l'opera dello scultore Francesco Mazzotta sul tema 'Il Contatto' realizzata in questi giorni composta da due blocchi di pietre diverse, quella rossa vitulanese e quella grigio perlato di Cassino. Parteciperà don Battista Marello, parroco di San Leucio a Caserta, scultore esperto della pietra e del bronzo, direttore artistico della manifestazione. (ANSA).