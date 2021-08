Tokyo: Sibilio in finale 400 ostacoli, 'Lo sognavo da tempo'

(ANSA) - TOKYO, 01 AGO - Il napoletano Alessandro Sibilio conquista la finale dei 400 metri ostacoli alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurro ha fissato il tempo a 47.93 in terza posizione di batteria e ha dovuto attendere l'ultima sessione prima di esultare: "Sono stati i dieci minuti più lunghi della mia vita - ha detto Sibilio ai microfoni Rai - sono troppo contento, sono in lacrime. Sono in finale delle Olimpiadi, l'ho sognato tante volte e ora sono tra i giganti dell'atletica". (ANSA).