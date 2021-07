Capodichino: dall' inverno nuove rotte Ryanair

(ANSA) - NAPOLI, 29 LUG - Ryanair, che amplierà la sua presenza all' aeroporto di Capodichino con un aereo in più nell' inverno prossimo.

L' investimento previsto - annuncia la compagnia low cost irlandese - è di 100 milioni di 100 milioni di dollari e creerà 30 nuovi posti di lavoro. Gli aerei basati a Napoli diventeranno 5 con 46 rotte totali (35 internmazionali, 11 nazionali=.

12 le nuove rotte previste : Lanzarote (1 a settimana ), Agadir (2 a settimana), Fuerteventura (2 a settimana), Londra Luton (7 a settimana), Milano Malpensa (21 a settimana), Bucarest (3 a settimana), Praga (4 a settimana), Sofia (4 a settimana), Tenerife (3 a settimana ), Tallinn (3 a settimana), Tel Aviv (6 a settimana), Zagabria (2 a settimana) Per l'occasione, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da soli € 19,99, per viaggi fino a Marzo 2022, da prenotare entro la mezzanotte di sabato (31 luglio) solo sul sito Ryanair.com.

Il Direttore Commerciale di Ryanair, Jason McGuinness afferma:, "Siamo lieti di offrire ripresa e crescita a Napoli e nella regione mentre l'Italia emerge dalla pandemia di Covid-19. A seguito del successo dei programmi di vaccinazione, il traffico aereo italiano, guidato da Ryanair, è destinato a riprendersi fortemente"- Per l 'amministratore Delegato di GESAC, Roberto Barbier "la compagnia irlandese è un partner strategico con il quale abbiamo gettato solide basi per un graduale e costante ripristino dell'offerta voli che si arricchisce di nuove e interessanti destinazioni" (ANSA).