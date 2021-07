De Luca, no eventi a rischio, annullata festa S. Anna Ischia

(ANSA) - NAPOLI, 23 LUG - "Vi prego di avere senso di responsabilità, invito gli amministratori pubblici a eliminare ogni evento che determini assembramenti incontrollabili". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nella sua diretta Facebook del venerdì. "Dobbiamo spegnere subito - ha detto - possibili focolai in Campania e sospendere una serie di eventi nell'ambito dei quali non è possibile evitare gli assembramenti. Al festival di Giffoni si è deciso di annullare i concerti, ringrazio gli organizzatori e il sindaco; sarebbe irresponsabile far nascere un focolaio in quell'evento. Problemi analoghi ci sono per eventi religiosi, non credo ad esempio ci siano le condizioni per la festa di Sant'Anna a Ischia".

Rispetto a quest'ultimo appuntamento "c'è stata una valutazione di Asl e polizia, si pensava di limitare le presenze con il Green pass, ma si rischiava di avere un muro di 9000 persone sul molo di Ischia, incontrollabile. Sarebbe un delitto per una giornata di festa pregiudicare le attività economiche e turistiche per i mesi che abbiamo davanti. Su 9000 persone hai almeno il 10% di non vaccinati, quindi 900 non vaccinati, e hai statisticamente 4-500 positivi, che resterebbero senza controllo e innescherebbero una reazione a catena". (ANSA).