Export: Di Maio, Campania prima al Sud con 11,5 mld

(ANSA) - NAPOLI, 17 LUG - "Non c'è solo il Nord" a trainare l'economia italiana tramite l'export, ma bisogna anche rivolgere un plauso "agli sforzi profusi dal settore produttivo della Campania, regione che con un 11,5 miliardi di euro di export nel 2020, si è confermata prima tra quelle del Sud Italia". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo all'evento "Export e Made in Italy" a Lacco Ameno nell'isola d'Ischia, dedicato al rilancio del Sud, promosso dall'Odine dei dottori commerciasti di Napoli. Di Maio ha ricordato i "numeri incoraggianti" di tutto l'export italiano, che "si conferma elemento trainante dell'economia". Tanto che "nel 2020, nonostante la contrazione degli scambi, l'export dell'Italia ha fatto meglio di quello di altri paesi, tra cui gli Stati Uniti, la Francia, il Regno Unito. I nostri numeri sono tornati a crescere già nella seconda parte del 2020 e il 2021 sta registrando un rafforzamento inequivocabile di questo trend", ha aggiunto, ricordando che "nei primi 5 mesi del 2021 è stato registrato un più 23,9% di crescita rispetto ad un anno fa". Il ministro ha sottolineato che "questi risultati sono il frutto dell'impegno e delle capacità di imprenditori, dipendenti e professionisti italiani, ma, sono convinto, anche dell'azione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che grazie alle competenze trasferitegli dalla riforma del 2019, che abbiamo fortemente voluto, ha intessuto un rapporto di cooperazione e dialogo con il mondo privato: questo ci ha consentito di disegnare la nuova strategia per il rilancio dell'export italiano".

"la crescita del prodotto interno lordo del nostro Paese è tutta legata all'export che per noi è strategico, la vera scommessa è quella di trasferire questa opportunità a tutte la gamma delle imprese soprattutto alle piccole e medie imprese che fanno fatica ad affacciarsi su questo percorso. Il Sud è un'opportunità, molti processi di internazionalizzazione aiutano il Mezzogiorno perché riducono le distanze, quindi offre una capacità di affermarsi pur non avendo grandi risorse" ha detto Vincenzo Moretta, presidente dei commercialisti partenopei, intervenendo al forum. (ANSA).