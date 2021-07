Musei: Napoli lancia piattaforma per fruizione digitale

(ANSA) - NAPOLI, 13 LUG - Napoli capitale della comunità internazionale dei musei e dei centri di cultura. Nasce dalla Fondazione Morra Greco ed è finanziato dalla Regione Campania l'innovativo progetto digitale EDI_Global Forum on Education and Integration presentato questa mattina nella sede della Fondazione con un workshop al quale hanno partecipato, in presenza e in collegamento video, direttori di musei, esperti del settore culturale e del sistema arte di tutto il mondo.

La piattaforma EDI, che sarà attiva online dal prossimo settembre, intende creare una importante esperienza collettiva di scambio e sinergie finalizzata a sostenere la funzione educativa e di integrazione dell'arte e dei suoi principali luoghi, attraverso l'utilizzo dell'intelligenza tecnologica.

Maurizio Morra Greco, presidente della Fondazione così ha presentato il progetto: "Fondamentale il sostegno del presidente De Luca e della Regione Campania che hanno creduto in questo progetto per noi pilastro imprescindibile. Integrazione ed educazione sono fondamentali in una società in cambiamento.

L'arte serve a costruire qualcosa che ha ragione sociale, collettiva, ampia. Intendiamo costruire un dialogo che, partendo da Napoli e dalla Campania, arrivi all'estero".

Numerose le testimonianze a confronto sulle esperienze già in atto e sulle nuove necessità, messe anche in luce dalla pandemia, che ha reso evidente il ruolo determinate dei musei a supporto della comunità, da un lato, e al contempo la necessità di esplorare e colmare molti spazi, soprattutto attraverso le tecnologie digitali ancora non pienamente utilizzate. (ANSA).