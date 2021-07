Cultura: Agorà Scarlatti, a Napoli nasce nuova arena estiva

(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - Musica, teatro, cinema, cabaret: nasce nel cuore del Vomero con un ricco calendario di appuntamenti Agorà Scarlatti, negli spazi dell'Istituto Salesiano Don Bosco. Dal 14 luglio (protagonista Patrizio Oliva e la squadra di pallanuoto Cesport) fino a settembre il chiostro della struttura di Via Scarlatti ospiterà un'arena da 460 posti a sedere in tutta sicurezza, con schermo per il cinema. Ideatori del progetto sono Franco Branco (Cooperativa Unione Musicisti Artisti italiani) e Luigi Molfetta (Sirioevents), con due partner, Michele Solipano (Napoli Jazz Club) e Peppe Minopoli (Red Carpet) e con il direttore dell'Istituto Salesiano don Franco Gallone. Agorà Scarlatti prende il nome ispirandosi al termine "agorà", ovvero lo spazio in cui si svolgeva la vita culturale della polis greca. Il giardino pensile sarà utilizzato per la presentazione dei libri e per gli incontri , creati anche otto camerini per gli artisti.

Tra i film in cartellone molti successi della stagione come Nomadland, Rifkin Festival, Il buco in testa, Crudelia, The Father, a salutare il pubblico ci sarà anche il cast di Benvenuti in casa Esposito. Ricca la proposta per il teatro, all'insegna dell'intrattenimento: il 18 Luglio si parte con Rosalia Porcaro, il 25 Luglio arriva Paolo Caiazzo , il 1 Agosto appuntamento con Gino Rivieccio, seguiranno il 22 Agosto Ciro Ceruti, il 5 Settembre Francesco Viglietti.

Per la musica, il 16 Luglio l' esibizione dell' Orchestra sinfonica dei Quartieri Spagnoli di Napoli sarà seguita dalla consegna del premio Agorà all'attore Giacomo Rizzo. Molto varia l'offerta, tanti gli artisti prestigiosi che si esibiranno nel nuovo spazio del quartiere collinare: il 17 Luglio Karima Jazz 4ET, il 20 Luglio musiche da Vivaldi a Piazzolla con Orchestra unione musicisti. Il 21 Luglio - John Patitucci trio feat, il 23 Luglio c'è Tosca, il 28 Luglio Paolo Fresu trio. Si prosegue il 5 Agosto con Walter Ricci e Stefano Di Battista, l' 8 Agosto con Monica Sarnelli, il 13 Agosto con Zamuner e Moriconi duet Carlo Lomanto 4ET doppio live, il 26 Agosto esibizione di Rita Marcotulli Chiara Civello due, il 29 Agosto - Alma Partenopea , il 4 Settembre Sergio Caputo. (ANSA).