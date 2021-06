Cultura: a Napoli Salone del Libro e Salone del Libro OFF

(ANSA) - NAPOLI, 30 GIU - Napoli capitale dei libri con una quattro giorni che animerà Piazza Plebiscito. Dal primo al 4 luglio, a Palazzo Reale, nell'ambito della Fiera del Libro Campania, sarà ospitata la kermesse Napoli Città Libro, organizzata dall'Associazione Liber@arte e promossa e finanziata dalla Regione Campania attraverso la Scabec: 120 eventi e più di 90 espositori provenienti da tutta Italia, tra cui compaiono Mondadori, Einaudi, Feltrinelli, Giunti. Sempre in Piazza Plebiscito, sempre negli stessi giorni, la sala del tè del Gran Caffè Gambrinus ospiterà Il Salone del Libro OFF a cura di Rogiosi Editore.

Nell'ambito del Salone del Libro a Palazzo Reale, Rogiosi Editore presenta "Napoli pietra e Lava" di Vittorio del Tufo e Sergio Siano (venerdì 2 luglio, alle 18), "NCO. Le radici del male" di Catello Maresca (sabato 3 luglio, alle 16), "I napoletani che hanno fatto grandi i Borbone" di Paolo Mastromo (domenica 4 luglio, alle 10 ) e "La guardiana delle tartarughe" di Elisabetta Masso (domenica 4 luglio, alle 15).

Nella sala del tè del Gran Caffè Gambrinus per Il Salone del Libro OFF saranno presentati "Come un gambero ribelle" di Moira Lilli (giovedì 1 luglio, dalle 17 alle 18) "Il merito del mezzo" di Franco De Luca (giovedì 1 luglio, dalle 19 alle 20), "Vesuviana State of mind" di Giovanni Mastrurzo (venerdì 2 luglio, dalle 17 alle 18), "Fortunato. Storia dell'ultimo tarallaro napoletano dai racconti della figlia Nelly Bisaccia" di Francesca Saturnino (sabato 3 luglio, dalle 17 alle 18), "Non c'ero mai stato" (Neri Pozza) di Vladimiro Bottone (sabato 3 luglio, dalle 18 alle 19), "C'era una (prima) volta" di Claudio Guerrini (sabato 3 luglio, dalle 19 alle 20), "MafiEuropa" di Amalia De Simone (domenica 4 luglio, dalle 17 alle 18), "L'albero dai rami di cuore" e "Canto Breve. Vita minima di Giovan Battista Pergolesi" di Ottavio Costa (domenica 4 luglio, dalle 19 alle 20). (ANSA).