A San Giorgio a Cremano primo show di wrestling nel Sud

(ANSA) - NAPOLI, 30 GIU - Tornano i 'miti' del wrestling a San Giorgio a Cremano (Napoli): sabato 3 luglio a,lle 17.30, nell'arena di Villa Vannucchi si terrà il primo show di wrestling in tutto il Sud Italia da quando è iniziata la pandemia nel 2020. Lo spettacolo, a cui parteciperanno alcuni tra i più importanti wrestler italiani ed europei, è stato chiamato simbolicamente "Fight the Virus!" e sarà ad ingresso gratuito, nei limiti delle norme anticovid, grazie ad una campagna di crowdfunding e all'intervento di numerosi sponsor, come sottolineano gli organizzatori.

Il match principale vedrà opporsi il primo campione dell'Unione Europea della storia, il genovese Fabio Ferrari e il "guerriero maltese" Gianni Valletta, protagonista nella storica federazione All Japan Pro Wrestling. Spazio per l'idolo di casa Max Peach, napoletano, che affronterà Marcus Valentine per la Vesuvius Cup. Importante la presenza femminile, con le lottatrici Lisa Wild e Camilla. Allo show saranno presenti quattro campioni: oltre a Ferrari, anche Alex Flash e Flavio Augusto, che detengono due diverse versioni della cintura di campione italiano e Red Scorpion, campione in Germania. Tra gli altri, saranno presenti anche i beniamini dei bambini, il lottatore mascherato Picchio e David Karm, con il fido cinghiale pelouche Sabino.

"Riprendere dopo un anno e mezzo è difficilissimo, ma è necessario tornare alla normalità. Fight the Virus! sarà lo show della ripartenza ed ho fortemente voluto che le famiglie ed i bambini, provati da un anno e mezza di pandemia, potessero assistere ad uno show pensato per loro, pieno di atletismo e divertimento, senza pagare nulla. - dice il general manager dello show, Michele M. Ippolito - Per questo ringrazio i nostri tredici sponsor: Phrilpharma, DPC - Data Processing Center, Patronato Labor - sede zonale San Giorgio a Cremano, APL Training, agenzia immobiliare Petrilli & Piccolo, ristopizzeria il Marchese, pizzeria dei Fratelli Salvo, bar Fico, le agenzie Tecnocasa - Tecnosangiorgio srl di via Moro e piazza Tanucci, Bonuscasa by H2Power, Kwikfit - Centro Gomme di Antonio Balzano, Spiripizza, Pagina FB "La Voce della Verità - Best in the world"" (ANSA).