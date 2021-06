Libri: covid fa riflettere cattedratico in chiave umoristica

(ANSA) - NAPOLI, 25 GIU - Un professore universitario, una personalità nella sua specializzazione, colpito dal covid e poi guarito riflette sul senso della vita raccontandosi in chiave umoristica: è questo 'Vita da Vate' (Guida Editori, 280 pagine, 15 euro). Il professore è Luigi D'Angelo, docente di Otorinolaringoiatria nell'Università 'Vanvitelli' della Campania, che ha spiegato lo scopo del suo lavoro in un incontro a Napoli: "Ho sentito il bisogno di raccontarmi, di scrivere questo libro per lasciare una traccia laddove le pubblicazioni scientifiche sono relegate per la loro conoscenza agli specialisti".Nel Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore l'autobiografia umoristica di D'Angelo ha rappresentato l'occasione per una riflessione pubblica di una intimità contrassegnata da mille eventi e spiegata in un'opera scritta per beneficenza. Ne esce fuori un ritratto particolare di un 'personaggio' peculiare: professore ordinario, specialista di fama, autore di oltre 180 lavori scientifici, D'Angelo si misura su un terreno non facile: il suo primo libro nel settore umoristico. E tale scelta è stata dettata, dice, "dall'esigenza di avvicinarsi agli altri, in una veste nuova, non quella del cattedratico ma quella umana", Il contatto diretto col covid ha finito con l'accentuare il carattere estroverso di D'Angelo; il libro racconta, attraverso gli episodi più umoristici che gli sono capitati, tutta la vita dell'autore, dai rapporti conflittuali con i familiari - "eravamo come vietnamiti" - dalla "scoperta" di come nascono i bambini agli anni degli studi scolastici nell'Istituto Pontano, con tutte le classiche marachelle. E poi l'Università, le vacanze ponzesi e sorrentine, e battute di pesca, i contatti con personaggi del mondo dello spettacolo e del calcio. Dalle pagine del volume traspare l'amore per la sua città e per il Calcio Napoli (di cui è consulente), nonchè per i pazienti che spesso diventano amici di un personaggio decisamente fuori dal comune.

Il libro tratta episodi simpatici, conditi da un umorismo fra l'inglese ed il partenopeo, nei quali l'autore coinvolge numerosi personaggi, da quelli a lui familiari a quelli del jet set, con paragoni improponibili, circostanze del tutto particolari. (ANSA).