De Luca, programmi festival in libertà, oltre cialtroneria

(ANSA) - NAPOLI, 22 GIU - "Ho dato una scorsa rapida alla vostra programmazione, che avete deciso ovviamente in piena e totale libertà, come sempre e per tutti, al di là di ogni forma di cialtroneria, rispetto alla quale non abbiamo né tempo da perdere né voglia di fare pubblicità gratuita. E al di là anche di qualche atto di stupidità politica e di maleducazione istituzionale". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della presentazione di "Napoli Città Libro". Parole riferite alle polemiche legate al Ravello Festival per le dimissioni del presidente Antonio Scurati e la cancellazione dell'invito a Roberto Saviano come affermato dallo scrittore sui canali social. (ANSA).