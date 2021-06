Rissa tra una ventina di giovani nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 13 GIU - Una ventina di ragazzi, la scorsa mezzanotte, sono stati protagonisti in via Lido Miliscola a Bacoli, nel Napoletano, di una violenta rissa a colpi di caschi e tirapugni. Sul posto sono arrivati i Carabinieri, allertati da alcuni residenti. I giovani si sono dileguati. Solo uno di loro, un 22enne, che ha riportato contusioni multiple, è stato portato in ospedale a Pozzuoli. I Carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire ai partecipanti alla rissa. (ANSA).