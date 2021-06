Whirlpool:Guglielmi (Fiom),chiusura senza logica industriale

(ANSA) - NAPOLI, 11 GIU - "Sono passati due anni dall'inizio della vertenza. Abbiamo celebrato con molta rabbia questi due anni di trattativa e ripercorrendo le varie tappe, siamo convinti, ancora con più forza, che le motivazioni che stanno alla base di questa chiusura di Napoli sono motivazioni senza una logica industriale, senza una logica politica, senza una logica economica". Lo ha detto il segretario generale della Fiom Cgil Campania, Massimiliano Guglielmi, a margine del presidio promosso da Fim Fiom e Uilm alla Prefettura di Napoli sulla vertenza Whirlpool.

"Stamattina siamo qui - ha aggiunto Guglielmi - con la stessa determinazione, con la stessa rabbia, con la stessa convinzione e con la stessa speranza, per ribadire le nostre motivazioni che stiamo portando in giro per l'Italia negli stabilimenti Whirlpool. Nessuno può salvarsi da solo, la chiusura di Napoli significherebbe ancora di più mettere un macigno su tutto il gruppo Whirlpool che evidentemente, anche in altri stabilimenti, non sta garantendo il rispetto degli accordi". (ANSA).