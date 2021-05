Covid:Campania;risalgono i contagi,si registra un solo morto

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAG - Risale l'indice di positività in Campania con un minor numero di test. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 385 i casi positivi su 9.819 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza è, dunque, pari al 3,92% rispetto al 2,97% precedente.

Si registra una sola persona deceduta. I guariti sono 874,.

Negli ospedali continuano a calare i posti occupati in terapia intensiva, 61, e i ricoveri in degenza: oggi sono 733. (ANSA).