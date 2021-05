Ischia e Procida covid free, boom di turisti nel weekend

(ANSA) - ISCHIA, 24 MAG - Ripartono i flussi turistici per Ischia e Procida dove nel weekend appena trascorso sono sbarcati migliaia di viaggiatori che hanno affollato spiagge e ristoranti delle due isole ufficialmente covid free grazie alle campagne vaccinali di massa.

Ad Ischia in particolare, da venerdì a domenica sono sbarcati 14.000 passeggeri e 2100 veicoli nei due porti di Ischia e Casamicciola secondo i dati elaborati dalla autorità marittima.

A Procida invece, sempre per i numeri forniti dalla capitaneria di porto, sono sbarcati oltre 6.000 passeggeri e cioè oltre il triplo del corrispondente fine settimana del maggio 2020; su questa isola ieri si sono registrati problemi per la mancanza di posti a bordo di navi ed aliscafi in partenza per la terraferma, per il concentrarsi delle richieste dei ritorni per le corse della serata.

Attualmente infatti navi ed aliscafi possono accogliere a bordo il 50 % dei passeggeri trasportabili per le normative anti covid in vigore. (ANSA).