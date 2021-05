Musica: Laurito lancia 'Scètate', il buongiorno del Trianon

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAG - Al via il 20 maggio sarà on line "Scètate", il buongiorno musicale del Trianon Viviani. Ogni mattina, alle ore 8, sarà proposta una canzone, eseguita da un grande interprete, tratta dall'Archivio storico della Canzone napoletana Rai.

La striscia giornaliera sarà diffusa in streaming (gratuito) dalla web tv del sito istituzionale. ''Cosa c'è di meglio che affacciarsi a un nuovo giorno iniziandolo con una nostra melodiosa canzone e magari sorseggiando un buon caffè?'' spiega il direttore artistico del teatro di Forcella, Marisa Laurito.

Frutto della collaborazione tra la Fondazione Trianon-Viviani e e il centro di produzione della Rai di Napoli, l'appuntamento prevede una clip musicale quotidiana, della durata media di quattro minuti. Sarà il giornalista Gino Aveta ad introdurre all'ascolto di una canzone al giorno.

La programmazione , fino alla fine del mese, proporrà i brani più famosi dedicati a maggio. Si partirà con Era de maggio, di Salvatore Di Giacomo e Mario Pasquale Costa, nell' interpretazione di Angela Luce. Nei giorni successivi si alterneranno brani di Renzo Arbore, Sergio Bruni, Vittorio De Sica, Aurelio Fierro, Carlo Missaglia, Pino Daniele Opera, Franco Ricci, Giacomo Rondinella, Alan Sorrenti, Mario Trevi e Claudio Villa. (ANSA).