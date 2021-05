Per aiutare donna malata, barbiere taglierà capelli gratis

(ANSA) - PORTICI, 14 MAG - Lavorerà gratis per l'intera giornata di domenica in cambio di donazioni a piacere in denaro che consegnerà alla famiglia di una concittadina bisognosa di un intervento salvavita. Così Luigi Cordato, titolare della barberia 'Spettinati' domenica 16 maggio, nel rispetto delle norme anti covid, aprirà il suo salone in via Carlo e Luigi Giordano a Portici (Napoli) dove accoglierà clienti che potranno usufruire gratuitamente del servizio di taglio capelli purchè intendano fare una donazione spontanea in denaro per aiutare una mamma di quattro figli, che ha necessità di sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico per il quale è necessaria una cospicua somma di denaro. Nel salone sarà presente Alessio, uno dei figli della donna e a lui saranno consegnate le somme offerte in segno di solidarietà.

''Mi sono messo a disposizione svolgendo il mio servizio gratuitamente'' spiega Luigi mentre, come ogni giorno, è al lavoro in barberia. "Chiunque - aggiunge - potrà venire qui anche senza usufruire del servizio e donare al figlio. Quale che sia la somma, non importa. L'importante è donare: quanti più ne siamo, più riusciremo nell'obiettivo di salvarle la vita. Faccio appello anche ai miei colleghi qualora vogliano sposare questa causa. Io ho lanciato l'idea ma può riprenderla chiunque''. Un gesto di solidarietà fortemente voluto dalla moglie Raffaella Imperato che aggiunge: ''Ho avuto la fortuna di conoscere la signora grazie a mia figlia che ha condiviso la scuola con il suo ultimo figlio' - spiega - .Ho cercato una soluzione per poter aiutare una nostra concittadina, persona perbene e onesta.

Lei e la sua famiglia sono persone che profumano di dignità, umiltà e lavoro. Io non avendo la somma disponibile per poterla aiutare ho messo a disposizione l'attività di barberia di mio marito nella quale domenica, tutti potranno consegnare personalmente al figlio un'offerta a piacere. Mio marito taglierà gratis i capelli a quanti vorranno donare con la speranza che il mio gesto, unito a quello di tutti gli altri, potrà rendere possibile l'intervento chirurgico''. Al salone si accederà solo su prenotazione per evitare assembramenti. (ANSA).