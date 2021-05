Vaccini: da martedì tocca a personale Anm, nell'hub Eav

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAG - Parte martedì la campagna vaccinale riservata al personale Anm nell'Hub Eav di Porta Nolana a Napoli. Al termine della vaccinazione dei dipendenti Eav, la società ha subito consentito all'Azienda di trasporto di Napoli di avviare le vaccinazioni dei propri dipendenti. L'Anm ha aperto questa mattina una piattaforma intranet aziendale in cui i dipendenti possono dare l'adesione: in pochi ore si sono prenotati già 450 dipendenti. "Si parte martedì con le prime 100 persone - spiega l'Amministatore unico di Anm Nicola Pascale - e poi i numeri saliranno. Voglio ringraziare sentitamente, Umberto De Gregorio che ci ha subito aperto le porte del centro vaccinale realizzato da Eav. Tutti i dipendenti dell'azienda hanno lavorato intensamente in questi mesi della pandemia covid, assicurando il trasporto pubblico in città. Era doveroso assicurare loro la possibilità di vaccinarsi nei tempi più stretti possibili".

Nei giorni successivi, Eav ha assicurato che si potrà arrivare a 150 vaccinati al giorno. Attualmente Anm ha una platea di 2.200 dipendenti, compresi gli autisti interinali, parte dei quali già vaccinata. A una prima stima dovrebbero essere circa 1.000 i dipendenti che aderiranno alla piattaforma dedicata ai lavoratori trasporto pubblico. (ANSA).