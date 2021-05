Supplica di Pompei Sabato su Canale 21

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAG - Canale 21 trasmetterà in diretta la Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei Sabato alle 10.

A Pompei sono previste limitazioni per l' accesso dei fedeli dovute alla pandemia da Covid-198. Quanti non potranno recarsi al Santuario, potranno quindi seguire la diretta dell' emittente.

La preghiera alla Madonna del Rosario, composta dal Beato Bartolo Longo fondatore del Santuario di Pompei, sarà guidata dal Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, dall'Arcivescovo di Pompei mons. Tommaso Caputo e dal Clero della Prelatura di Pompei.

La recita della Supplica sarà replicata da Canale 21 alle 18.30.

Il palinsesto religioso di Canale 21 prevede per tutto il mese di Maggio alle ore 6.30 il "Buongiorno a Maria" , dal lunedì al sabato, ed alle ore 7 la Celebrazione della Santa Messa tutti i giorni.

. (ANSA).