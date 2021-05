Giustizia: Giovanni Conzo procuratore aggiunto a Roma

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAG - Giovanni Conzo è stato nominato procuratore aggiunto presso la procura di Roma. Conzo, 54 anni, impegnato per anni nella lotta contro la camorra e, in particolare, il clan degli Casalesi, lascia dunque la Procura di Benevento dove ricopriva la carica di procuratore aggiunto per trasferirsi nella capitale.

La nomina è avvenuta con il placet unanime del Csm. (ANSA).