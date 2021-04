KamAak e la danzatrice Ieluzzi, video per l'arte che resiste

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Nell'attesa di una riapertura sostenibile dei luoghi di cultura ed in occasione della Giornata Internazionale della Danza (29 Aprile) promossa dall'Unesco e della Festa dei Lavoratori, il duo napoletano KamAak, insieme alla ballerina solista del Real Teatro San Carlo di Napoli Luisa Ieluzzi, ed al regista Dario De Simone, hanno realizzato un video, The Swan "L'arte resiste, sopravvive, risorge" come messaggio di speranza per tutti i lavoratori dello spettacolo.

Con la partecipazione dell'attore Marco D'Amore che ha sostenuto il progetto recitando una celebre frase di Eduardo De Filippo, espressione del teatro.

KamAak progetto di Musica Inedita strumentale, realizzato da Stella Manfredi e Luigi Castiello, crea musica da film e più in generale sonorizzazione di Immagini. In 'The Swan', con un riarrangiamento in chiave elettronica di una delle opere più famose del compositore francese Camille Saint-Saens, mette in scena, sul tetto panoramico del Museo Hermann Nitsch, "La Morte del Cigno" che vede protagonista Luisa Ieluzzi, danzatrice che ha iniziato la sua carriera da professionista al Teatro alla Scala di Milano ed è dal 2012 nel Corpo di Ballo del Teatro di San Carlo. In questa rivisitazione il cigno è un'allegoria dell'arte, uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia.

Il cigno, in questa rielaborazione, seppur portato allo strenuo delle forze, non morirà lanciando così un forte messaggio di speranza. Il progetto nasce da un'idea di Stella Manfredi e Giulio Di Donna, produttori esecutivi, con il supporto esecutivo del Museo CAM e Fondazione Morra/Museo Nitsch, e da una profonda sinergia tra varie sensibilità artistiche. (ANSA).