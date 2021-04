Serie A: Benevento-Udinese 2-4

(ANSA) - ROMA, 25 APR - L'Udinese batte il Benevento 4-2 al Vigorito nell' incontro delle 12.30 della 33/a giornata di serie A e mette quasi in cassaforte la salvezza, inguaiando invece la squadra di Pippo Inzaghi. Gli ospiti chiudono il primo tempo in vantaggio grazie alle reti di Molina al 4' e Arslan al 31', col Benevento che ha accorciato su rigore al 34' con Viola. A inizio ripresa, Udinese di nuovo in gol col danese Stryger Larsen, prima della quarta rete realizzata al 28' dal giovanissimo Braaf, appena entrato. Inutile, al 38', il gol del 2-4 di Lapadula. I friulani salgono a 39 punti, il Benevento resta quart'ultimo a 31. (ANSA).