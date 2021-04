Scioperi: Napoli, pochi bus,ferme funicolari e linea 1 metrò

(ANSA) - NAPOLI, 23 APR - Ferma la Linea 1 della metropolitana, stop per le funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto. Pochi bus in strada. Questi i primi effetti dello sciopero del trasporto pubblico di quattro ore proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, UglFna, Faisa Cisal, Usb e Orsa dalle ore 11 alle 15.

Per quanto riguarda la Linea 1 della metro il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 15.55 e da Garibaldi alle ore 16.35. Il servizio delle funicolari riprenderà alle 15,20. (ANSA).