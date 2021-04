Minaccia di dar fuoco al palazzo della ex, arrestato 23enne

(ANSA) - NAPOLI, 20 APR - Ha minacciato l'ex compagna dicendole di voler fuoco al palazzo dove abitava: I carabinieri di Grumo Nevano (Napoli) insieme con i colleghi di Frattamaggiore (Napoli) hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentato incendio un 23enne di Casandrino (Napoli), già noto alle forze dell'ordine.

Ad avvertire i carabinieri è stata una telefonata al 112. I militari hanno bloccato il giovane poco dopo, nei pressi della casa della donna, con in mano una bottiglia contente del liquido infiammabile. Alle forze dell'ordine si è giustificato dicendo che quella era la benzina per il proprio ciclomotore. Il 23enne è stato arrestato e chiuso nel carcere napoletano di Poggioreale. (ANSA).