Vaccini:Napoli;cc per regolare folla alla Mostra d'Oltremare

(ANSA) - NAPOLI, 15 APR - Sono arrivati i carabinieri al centro vaccinale della Mostra d'Oltremare di Napoli dove la folla in attesa aumenta ora dopo ora. I militari sono arrivati in forze e sono ora all'ingresso principale della Mostra d'Oltremare ad aiutare a regolare gli ingressi delle centinaia di persone in attesa lungo il percorso con i teloni allestito dall'Asl Napoli 1.

La lunga coda esterna si riverbera infatti anche in una coda all'interno della Mostra per arrivare all'accettazione, con la tensione che sale e le tante proteste degli anziani in fila. Una situazione simile si era registrata ieri pomeriggio. (ANSA).