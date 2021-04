Trasporto green, in campo Confindustria Caserta e Mercitalia

(ANSA) - NAPOLI, 15 APR - Confindustria Caserta e Mercitalia (Gruppo FS) in campo per la mobilità sostenibile, una delle sfide più importanti che le aziende sono chiamate ad affrontare nei prossimi anni, dal momento che l'economia moderna e competitiva su cui punta l'Europa necessita di soluzioni all'avanguardia in ogni segmento della filiera produttiva.

Il trasporto merci green è una di queste, e trova concreta espressione nell'innovativo Servizio "Mercitalia FAST" lanciato da Mercitalia Logistics.

E proprio su questi temi si è svolto un webinar che rappresenta la prima tappa di un percorso che Confindustria Caserta intende portare avanti per offrire alle aziende del territorio un approfondimento utile a proiettarsi in uno degli asset che caratterizzeranno la ripresa industriale dei prossimi anni, ossia "la logistica innovativa & sostenibile".

All'incontro hanno partecipato il vicepresidente di Confindustria Caserta con delega alla Cultura d'Impresa, Adolfo Bottazzo, ed i referenti per Mercitalia Logistics Francesco Cacciapuoti e Francesco Esposito Corcione. Il "Mercitalia Fast" è un servizio ferroviario di trasporto merci ad alta velocità unico al mondo, studiato su misura per quei clienti che desiderano trasportare le loro merci in modo veloce, puntuale, affidabile, sicuro e green. Con il Mercitalia Fast è possibile trasportare le merci tutti i giorni tra la Campania e le principali regioni del Nord Italia, sfruttando la linea ferroviaria AV (Alta Velocità) in fascia notturna e percorrendo la tratta Caserta (Scalo Mercitalia di Maddaloni/Marcianise) - Bologna Interporto in sole 3 ore e 30 minuti, viaggiando fino a 300 km/h. Ogni treno può trasportare le merci caricate su 18 camion ed ogni anno questo servizio toglie 8600 tir dalla principale arteria autostradale italiana (A1), contribuendo a ridurre significativamente le emissioni nocive di CO2 nell'ambiente rispetto alle soluzioni "tutto strada".

Una soluzione di trasporto "Fast & Green" studiata per le aziende che vogliono innovare e che necessitano di performance time sensitive.