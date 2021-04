27enne ferito nel Napoletano, ancora gravi le sue condizioni

(ANSA) - NAPOLI, 09 APR - E' ancora in prognosi riservata e in pericolo di vita Gianluca Coppola, il 27enne incensurato ferito ieri da due colpi di pistola, in un agguato avvenuto nel pomeriggio a Casoria (Napoli), in via Europa.

Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri della locale compagnia che ieri, sul luogo del ferimento, sono giunti dopi in una segnalazione al 112. Coppola, dopo essere stato colpito al collo e al torace, è stato trasportata al Cardarelli di Napoli.

A terra, in via Europa, i militari hanno trovato 5 bossoli calibro 7.65. (ANSA).