Vaccini: in Costiera amalfitana i riservisti per Astrazeneca

(ANSA) - SALERNO, 07 APR - Un elenco di 'riservisti' per i cittadini della Costiera Amalfitana intenzionati a ricevere il vaccino Astrazeneca. È quanto fa sapere in una nota il delegato alla Sanità della Costa d'Amalfi, Andrea Reale.

"In attuazione delle recenti direttive del commissario straordinario generale Figliuolo, considerato che presso il centro vaccinale di Maiori residua, al termine di ciascun turno, un esiguo numero di dosi non somministrate, che andrebbero sprecate se non inoculate entro poche ore, si invitano tutti coloro che sono interessati a ricevere il vaccino Astra-Zeneca (massimo 65enni, residenti a Tramonti, Maiori, Minori, Ravello, Scala, Atrani e Amalfi zona a sud dell'interruzione stradale) a contattare il Centro Operativo del proprio Comune di residenza per essere inseriti nell'apposito elenco di riservisti. Il centro operativo provvederà, al termine di ogni turno, a contattare i destinatari individuati unicamente in base al criterio dell'età anagrafica, i quali dovranno con immediatezza presentarsi per la somministrazione. Si raccomanda di non derogare alla indispensabile immediata presenza al centro, per non rendere inutilizzabili le dosi di vaccino disponibili".

(ANSA).