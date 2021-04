Pirlo "sta a me essere ancora allenatore Juve"

(ANSA) - TORINO, 06 APR - "Sono stato avvertito dal Presidente stesso che avrebbe visto Allegri: l'amicizia resta ed è una cosa normale, è come se io incontrassi Maldini e si scrivesse che vado al Milan": il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, commenta così l'incontro tra Agnelli e l'ex allenatore bianconero. "C'è questo rapporto tra me e il presidente, ci diciamo sempre tutto - ha continuato - e percepisco la sua fiducia, questo mi dà serenità. Ovviamente i risultati determinano il futuro, starà a me che io sia l'allenatore della Juve anche l'anno prossimo. Io lavoro per fare bene e per cercare di vincere". (ANSA).