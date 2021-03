Airstream Italy avvia partnership con Glant Glamping Tents

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Airstream Italy S.r.L importatore e distributore esclusivo per l'Italia degli iconici caravan americani di lusso, ha annunciato la nascita di una solida partnership esclusiva con Glant Glamping Tents, produttore di tende Safari dal carattere unico, marchio leader del settore, con produzione 100% italiana, costruite da artigiani del legno e adattata alle esigenze di ogni cliente.

Airstream Italy è attiva nel settore turistico ricettivo con due Airstream Park in Italia, ed un terzo con prevista apertura per la stagione estiva 2021. Dal safari africano remoto ai resort insulari a cinque stelle ultra lusso, Glant Glamping Tents, dal safari africano remoto ai resort insulari a cinque stelle ultra lusso, Exclusive Tents, realizza tele e strutture tenda che hanno un basso impatto sull'ambiente circostante in modo che luoghi come spiagge e isole, che sono protetti, possano essere goduti senza alcun danno per la zona.

La partnership ha come obiettivo di favorire la crescita del settore Glamping in Italia, in forte crescita anche dovuto alla emergenza sanitaria da Covid-19, con strutture mobili Caravan abitative e FoodTruck e Tende Safari Lodge, fornire agli imprenditori di settore, gli strumenti, i prodotti, e la consulenza specifica di settore per incrementare l'offerta ricettiva secondo normativa vigente e supportare gli imprenditori attivi in altri settori, a differenziare la propria attività, investendo nel settore Glamping sulla base dei format di successo già realizzati. (ANSA).