Una associazione culturale in memoria di mons. Sannino

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - Nasce a Torre del Greco una associazione culturale in memoria di monsignor Francesco Sannino, luminosa figura di sacerdote, educatore e scrittore, morto nel 1993 a 64 anni. Ad annunciarlo, in occasione della ricorrenza della nascita di monsignor Sannino, la nipote Giovanna Romano, docente che da tempo è impegnata per tenere vivo il ricordo dell'opera dello zio.

Ordinato sacerdote nel 1951 dal cardinale Alessio Ascalesi, era stato stretto collaboratore dei cardinali Ursi e Giordano, che lo avevano chiamato a ruoli di responsabilita' nel giornale della diocesi Nuova Stagione, di cui era stato redattore capo e vicedirettore prima di assumerne la direzione nel 1987.

Monsignor Sannino, nominato nel 1981 cappellano d'onore del Papa era anche responsabile regionale della Federazione settimanali cattolici (Fisc), ed aveva realizzato numerose pubblicazioni sui problemi dei marittimi e del dialogo interreligioso. Attento alle problematiche giovanili e alle esigenze dei sofferenti aveva anche ricoperto diversi ruoli di docenza.

Per ricordarlo è stata istituita una borsa di studio (purtroppo sospesa causa covid) che ogni anno ha premiato il merito di studenti impegnati nelle tematiche più care a mons. Sannino, cominciando da quelle del mare. Anche l'associazione culturale, che verrà inaugurata appena la pandemia lo consentirà, avrà lo stesso obiettivo: promuovere e rilanciare l'attenzione su attività artistiche e socioricreative nel territorio di Torre del Greco, in campo formativo. Come fece per decenni il sacerdote, da pastore, docente e giornalista: a lui il Comune di Torre ha voluto intitolare una rotonda in segno di gratitudine per l'impegno profuso in ambito religioso e sociale, coniugando l'attenzione verso la promozione cristiana dell'individuo e delle famiglie con quella per il mare, la sua cultura e la sua economia. (ANSA).