Covid: controlli Gdf tra Napoli e provincia, 127 sanzioni

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAR - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato la presenza nelle principali strade di Napoli e della provincia nel weekend da 'zona rossa' in Campania: controllate tra il capoluogo e la provincia 1542 persone e attività commerciali, 127 le sanzioni complessive.

Il potenziamento dei controlli ha riguardato in particolare il Lungomare, via Partenope, via Chiatamone, via Toledo, piazza Rodinò, via Chiaia, i Decumani, il Vomero. Più in dettaglio, il dispositivo composto dal Gruppo Pronto Impiego e dal I Gruppo, integrato dai rinforzi delle Compagnie di Torre Annunziata e Giugliano, tra i quartieri Barra, San Lorenzo e Chiaia, in Piazzetta Nilo, via Benedetto Croce, Piazza San Domenico Maggiore, Corso Umberto e via San Biagio dei Librai, ha sanzionato 14 persone tra chi non indossava la mascherina e chi era in strada senza alcun motivo. Anche all'esterno dell'area portuale, il II Gruppo durante il tutto il fine settimana ha sanzionato 9 persone sorprese in strada senza comprovati motivi e fuori dal proprio comune di residenza.

Altre sanzioni anticovid in provincia, tra San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Torre del Greco, Somma Vesuviana, Pozzuoli, Quarto, Giugliano in Campania, Qualiano, Ischia, dove le Fiamme Gialle hanno sanzionato decine di soggetti senza mascherina oppure in strada durante il coprifuoco. Ed ancora tra Caivano, Frattaminore e Crispano sono state sanzionate 30 persone in strada senza un valido motivo. Infine, tra Nola, Pompei e Barano d'Ischia, anche grazie a segnalazioni di cittadini pervenute alla Sala Operativa del Comando Provinciale tramite il numero di pubblica utilità "117", sono stati sanzionati internet point e sale scommesse in funzione e aperte al pubblico nonostante i divieti. (ANSA).