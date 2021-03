++ La Campania vieta gli spostamenti verso seconde case ++

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAR - Vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o dimora abituale sul territorio della Campania verso le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza e comunque per il tempo strettamente indispensabile. E' quanto stabilisce ordinanza della Regione Campania n.9 che il governatore De Luca si appresta a firmare a breve e di cui sono stati anticipati i contenuti. Il provvedimento avrà decorrenza dal 18 marzo 2021 e fino al 5 aprile. (ANSA).