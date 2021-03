Assalto a furgone portavalori nel Casertano

(ANSA) - CASERTA, 05 MAR - Un commando di rapinatori, tra cui probabilmente anche una donna, ha assaltato questa mattina un furgone portavalori all'esterno dell'ufficio postale di Trentola Ducenta, nel Casertano.

Dai primi rilievi effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Aversa, sembra che ad agire siano stati in cinque .parzialmente incappucciati, arrivati con un'auto.

L' assalto è scattato non appena la guardia giurata è scesa dal furgone con un pacco contenente circa 80 mila euro, destinati all'ufficio postale.

I banditi, tra cui vi era una donna - come è emerso dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza esterna dell'ufficio - si sono avvicinati al vigilante. Proprio la donna, avrebbe minacciato la guardia con la pistola, che ha reagito ed è stata colpita in testa con il calcio della pistola.

I banditi si sono appropriati del sacco e sono quindi fuggiti in auto;. Due colpi di pistola in aria sono stati sparati probabilmente dalla donna; uno dei proiettili ha colpito un'auto parcheggiata, senza però ferire nessuno. E' caccia ai banditi.

