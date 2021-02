Covid: Osservatorio disabilità, aiuti per famiglie a Nord Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 21 FEB - E' partita la distribuzione alimentare dell'Osservatorio della Disabilità "La Battaglia di Andrea" per le famiglie dell'hinterland a nord di Napoli in difficoltà economica a causa del Covid-19. Un'operazione resa possibile con la collaborazione di Alberto Simonetti responsabile de "Le Aquile Protezione Civile di Casoria" e di Roberto Russo, capo della Protezione Civile di Afragola.

"Finalmente siamo riusciti a raggiungere un altro step - dichiara il presidente dell'Osservatorio Asia Maraucci - quello di aiutare con i beni di prima necessità le famiglie piú bisognose, ma stavolta riusciamo a farlo con famiglie di piú città dell'area nord di Napoli e lo faremo in collaborazione con le rispettive protezioni civili, che ci aiuteranno nella distribuzione porta a porta delle famiglie da noi individuate".

La distribuzione alimentare è in corso tra Cardito, Casoria e Afragola, fa sapere Maraucci, anche in collaborazione con il primo circolo didattico "Marconi "di Afragola, per aiutare le famiglie messe in ginocchio dal virus. I prodotti distribuiti dall'Osservatorio sono frutto di un accredito dell'ente territoriale con il C.A.I.R. (Comitato Assistenza Istituzioni Religiose) in collaborazione con la Caritas Diocesana di Napoli e gestito, attraverso il progetto "Condivido per non sprecare", dalla Cooperativa Sociale Ambiente Solidale Onlus, la quale si adopera ogni giorno grazie ai suoi operatori per sopperire ai bisogni dei cittadini in difficoltà. (ANSA).