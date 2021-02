Napoli: Tar Campania boccia isola pedonale in area movida

(ANSA) - NAPOLI, 11 FEB - Il Tar Campania boccia la pedonalizzazione di via Bisignano a Napoli. Il provvedimento deciso dal Comune era entrato in vigore lo scorso fine settimana in via sperimentale fino alla fine di giugno. La giustizia amministrativa ha dunque accolto le ragioni avanzate dal comitato 'Chiaia viva e vivibile'. Pertanto a seguito della decisione del Tar, gli effetti dell'ordinanza del sindaco, Luigi de Magistris, e dunque l'area pedonale in via Bisignano in vigore tutti i giorni dalle ore 14 alle 6 del mattino è sospesa.

La camera di consiglio è fissata al 3 marzo. Prima che entrasse in vigore l'isola pedonale, via Bisignano rientrava nel più ampio dispositivo traffico che prevede per alcune zone di Chiaia la ztl dalle ore 19.

La decisione lascia sgomenti i titolari e i gestori dei locali della zona. ''Immaginavamo ci potesse essere un ricorso da parte dei residenti che sono sempre molto agguerriti contro le attività commerciali - dice all'ANSA, Aldo Maccaroni, presidente dell'associazione 'Baretti Chiaia' - sinceramente non riusciamo a capire questo accanimento e ora speriamo che il Comune faccia opposizione alla decisione del Tar''. (ANSA).