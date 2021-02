Navigator:Sgambati (Uil),utili in ripartenza mercato lavoro

(ANSA) - NAPOLI, 09 FEB - "E' utile la proroga ai navigator anche per rafforzare con queste professionalità i centri dell'impiego, non possiamo accettare che questi lavoratori formati e specializzati prima vengano illusi e poi cacciati". Lo afferma Giovanni Sgambati, segretario regionale campano della Uil che oggi ha partecipato alla manifestazione in Piazza Plebiscito dei navigator il cui contratto è in scadenza il 30 aprile.

"Siamo davanti alla Prefettura di Napoli - spiega - come in tutte le altre piazze italiane per difendere dei lavoratori illusi con l'ipotesi di poter rafforzare il sistema i centri per l'impiego e che invece ad aprile non vogliono riconfermare. È un errore non usare queste forze, possono essere d'aiuto quando ripartiranno le politiche di sviluppo e gli investimenti per un mercato lavoro già depresso".

In piazza anche la Cgil, con Antonella Pacilio, coordinatrice regionale Nidil Campania: "Ci battiamo - spiega - per la continuità occupazionale di questi lavoratori che si sono spesi in un periodo complesso come quello dell'emergenza covid e in una misura molto complessa per la seconda fase del reddito di cittadinanza, incrociando domanda e offerta di lavoro. Pensiamo che la misura vada riformulata, senza sprecare dei lavoratori qualificati, formati e che si occupano di politiche attive del lavoro, non di assistenzialismo. Parliamo di giovani, pieni di vigore che danno un contributo non indifferente alla completezza della misura del reddito". (ANSA).