Meridbulloni: Vescovini, pronto a investire a C. Mare

(ANSA) - CASTELLAMMARE DI STABIA, 22 GEN - Faccia a faccia con i lavoratori della Meridbulloni", di Castellammare di Stabia (Napoli) per Alessandro Vescovini, titolare dell' omonimo gruppo triestino,che ha confermato l' impegno a rilevare il sito produttivo del Gruppo Fontana e ad investire "7-8 milioni" sul territorio "appena Regione, Comune e Mise renderanno disponibile un immobile per l' installazione dei nuovi macchinari".

Vescovini ha ribadito che'non ci sara' l' assunzione di tutti gli 80 licenziati". "Cominciamo a lavorare ed a produrre utili - ha detto l' imprenditore nel confronto con gli operai - e in base a questi la platea delle maestranze potrà allargarsi''. Ai lavoratori che hanno chiesto quanto tempo dovranno stare lontani da casa, per la formazione prevista a Monfalcone, Vescovini ha risposto che l' azienda farà- a Castellammare di Stabia stampaggio e rullaggio, "Penso che molti di voi hanno già la professionalità per stare ai macchinari che installeremo e che in un mese e mezzo potreste essere già pronti. Ma se non porto qua i macchinari - il che dipende dall'immobile che troveranno le istituzioni - come faccio a dirvi quando tornerete qui ?''.

La road map prevede una lettera d' intenti entro 15 giorni che coinvolga nuova proprietà, Comune , Regione Campania, Mise e sindacati. Parallelamente si procederà alla costituzione di una nuova società. (ANSA).