Calcio: Crotone-Benevento 4-1

(ANSA) - NAPOLI, 17 GEN - Netto successo del Crotone in una gara fondamentale per la complicata corsa salvezza dei rossoblù calabresi. Vittoria importante vista l'emergenza della squadra allenata da Giovanni Stroppa, in campo senza sei titolari, mentre il 4-1 dello Scida è il secondo consecutivo subito dal Benevento,Stroppa schiera tutto il potenziale offensivo con Messias dietro Riviére e Simy in attacco. In difesa Dijdji preferito aLuperto. Pippo Inzaghi conferma Lapadula in attacco, alle sue spalle Roberto Insigne e Sau. Ionita prende il posto di Schiattarella, fermato dal coronavirus In difesa ancora Tuia con Glik, e Caldirola in panchina. Il Crotone trova il gol dopo 4': Pedro Pereira corre sulla sinistra e crossa a centro area dove Glick per anticipare Simy devia nella sua porta. Il Benevento spinge e all'11 il pari sembra cosa fatta: Lapadula libera Sau davanti a Cordaz ma il tiro dell'attaccante è ribattuto da un intervento alla disperata di Dijdji. Il Crotone così colpisce in contropiede: al 28' Rivière si porta a spasso la difesa sannita e offre a Vulic la palla del gol, Glick riesce a intervenire (forse commettendo fallo da rigore) ma offre a Simy la palla facile del 2-0. Il Benevento non si arrende e costruisce due palle gol importanti sventate dal portiere rossoblù: Nel secondo tempo non cambia il registro della gara. Il Benevento è sempre in attacco (alla fine saranno 22 le conclusioni di cui 5 in porta) mentre il Crotone attende nella sua metà campo pronto a ripartire. Accade al 9' quando Pedro Pereira ruba palla a Sau e si invola sulla fascia mettendo in mezzo dove Simy in spaccata segna la rete del 3-0. Il Crotone manovra in scioltezza ed al 20' trova il quarto gol grazie ad un'azione corale conclusa da un tiro da fuori area di Vulic.Inzaghi cambia inserendo anche IagoFalque ed è proprio il nuovo entrato al 37' a segnare il gol della bandiera per i Sanniti.. (ANSA).