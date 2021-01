Ex senatore accusato concussione: respinto ricorso del pm

(ANSA) - NAPOLI, 15 GEN - La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero della Procura di Napoli Nord avverso all'ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Napoli aveva rigettato l'appello presentato dallo stesso magistrato contro la mancata emissione, da parte del gip, di una misura cautelare (arresti domiciliari) nei confronti dell'ex senatore Vincenzo Nespoli (difeso dall'avvocato Rosario Pagliuca), nei confronti del quale veniva ipotizzato il reato di tentata concussione.

La contestazione degli inquirenti riguardava un presunto tentativo di concussione che si sarebbe verificato ad Afragola (Napoli) dove Nespoli era impegnato in una campagna contro la ditta che si occupava del servizio di nettezza urbana.

Secondo l'ex senatore, infatti, la società era inadempiente e, per i pm, l'ex senatore aveva tentato di costringere il dirigente dell'Ufficio Ambiente del Comune di Afragola a indire una nuova gara di appalto per sostituire quella ditta. (ANSA).